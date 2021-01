Mercato – Sanchez felice di andare alla Roma. La Gazzetta: “L’Inter lo ha deluso”

Non fosse per i 4 milioni di euro di differenza tra gli ingaggi a lordo di Alexis Sanchez ed Edin Dzeko, lo scambio di mercato tra Inter e Roma si sarebbe già concluso da un pezzo. Da una parte va infatti tenuto conto della rottura totale tra il centravanti bosniaco e l’allenatore Paulo Fonseca, che da diversi giorni lo ha messo fuori squadra senza alcuna possibilità di reintegro in rosa. Il tecnico portoghese, inflessibile in questa sua posizione assunta, ha dalla sua parte anche l’appoggio della società giallorossa. Mentre Dzeko sarebbe assolutamente felice di poter finalmente lavorare con Antonio Conte.

Dall’altra va invece misurato l’attuale umore di Alexis Sanchez, che sarebbe ben lieto di trasferirsi alla Roma per poter finalmente diventare un titolare inamovibile e per trovare maggiore continuità. Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il centravanti cileno è deluso dal fatto che Conte lo consideri una semplice riserva e poco più, un calciatore da utilizzare come spacca-partite o per favorire il turnover. Non si tratta di un malumore vero e proprio, ma l’idea di un ruolo importante alla Roma lo stuzzica non poco.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<