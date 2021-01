CdS – Inter-Benevento, Eriksen titolare in regia. Gagliardini fa riposare Vidal, tornano Hakimi e Bastoni

Dopo il gol partita che potrebbe aver cambiato la sua storia all’Inter, Christian Eriksen verrà subito lanciato in campo da titolare nella sfida di domani sera contro il Benevento. Antonio Conte vuole approfittare del momento che sta vivendo il danese per concedergli un’ulteriore chance nella speranza che si sia sbloccato definitivamente. I tifosi nerazzurri sperano infatti che l’ex Tottenham possa tornare ai livelli che avevano spinto il club nerazzurro un anno fa ad investire ad occhi chiusi oltre 20 milioni di euro per portarlo in Italia.

Il danese prenderà presumibilmente il posto di Marcelo Brozovic davanti alla difesa, in un centrocampo che vedrà qualche modifica. Gagliardini dovrebbe infatti essere schierato al posto dell’acciaccato Vidal, con l’insostituibile Barella a completare il reparto. In difesa confermato Skriniar insieme al ritorno di Bastoni, mentre de Vrij potrebbe rifiatare per dare spazio e Ranocchia in mezzo ai due centrali. Sulle fasce Perisic verso la seconda da titolare di fila sulla corsia di sinistra con Hakimi che torna a destra. In avanti Conte si affida invece a Lautaro-Lukaku.

