GdS – Lo scambio Dzeko-Sanchez potrebbe essere l’unica operazione: Eriksen rimane

Continua la trattativa per lo scambio Dzeko-Sanchez. Inter e Roma si incontreranno di nuovo nella giornata di oggi per cercare di trovare un accordo, dopo l’incontro di ieri sera tra il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio e il direttore generale giallorosso Tiago Pinto. Si cercherà di trovare un’intesa sugli ingaggi e su ulteriori pedine di scambio da includere nella trattativa.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i due giocatori non possono inseriti in uno scambio di prestiti esattamente alla pari, e la Roma per trovare la quadra dovrebbe colmare la differenza. L’Inter vorrebbe ridurre il monte ingaggi con qualche altra cessione: Eriksen era l’indiziato numero uno, ma dopo il gol nel derby e la fiducia da parte di Conte, il danese rimane a Milano. Il centrocampista potrebbe giocare dall’inizio nella gara di sabato sera in campionato contro il Benevento; starà a Eriksen dimostrare che la scelta dell’Inter di tenerlo è quella giusta.

