GdS – L’Inter tratta per posticipare gli stipendi: accordo in arrivo

Dopo aver versato 12 milioni per il pagamento delle mensilità di luglio e agosto, l’Inter sta trattando per posticipare il versamento delle mensilità di novembre e dicembre. La società nerazzurra e anche gli altri club in Europa stanno facendo i conti con una forte crisi finanziaria e una scarsa liquidità. Anche per questo motivo Suning sta cercando l’entrata di nuovi capitali, vedi il possibile ingresso in società di Bc Partners.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, dalla Cina è stato imposto l’ordine, indiscusso e indiscutibile, di azzerare ogni investimento e ogni uscita di denaro. L’amministratore delegato Beppe Marotta tratta intanto per posticipare il pagamento di alcuni stipendi: l’accordo per spostare le mensilità di novembre e dicembre a maggio, sarebbe in dirittura d’arrivo. Suning intanto esplora il mercato finanziario in cerca di soci che possano dare ossigeno.

