La Gazzetta dello Sport: “Salta lo scambio Dzeko-Sanchez tra Inter e Roma”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe saltato lo scambio di mercato Dzeko-Sanchez in ballo tra Roma e Inter.

Le due dirigenze, dopo essersi incontrate anche nella giornata di oggi, non hanno trovato l’intesa economica per arrivare alla tanto attesa fumata bianca e per limare la distanza di 4 milioni di euro, dettata dalle ripercussioni del Decreto Crescita sugli ingaggi dei due giocatori. Da capire se l’affare è da ritenersi completamente chiuso o se nelle prossime ore i due club proveranno a ridiscuterne.

