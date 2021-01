Dove vedere Inter-Benevento, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Benevento in diretta TV e streaming

Dopo il pareggio esterno contro l’Udinese e la vittoria nel derby, l’Inter torna in campo nella prima giornata di ritorno contro il Benevento. Le squadre scenderanno in campo sabato alle 20:45, con i nerazzurri che avranno gli occhi anche sulla semifinale di Coppa Italia di martedì contro la Juventus. All’andata in Campania terminò 5-2 nella gara recuperata il 30 settembre per gli impegni europei dei nerazzurri protratti fino ad agosto inoltrato.

Informazioni utili per seguire il match

Dove vedere Inter-Benevento? La partita sarà trasmessa su Dazn. Su Passioneinter.com sarà fornita, come di consueto, la diretta testuale del match, oltre alla live reaction in tempo reale su YouTube, Facebook e Twitch a partire dalle 19.30. Fischio iniziale del match di San Siro alle 20.45. Segui Inter Benevento live e in esclusiva su DAZN. Attiva Ora

INTER-Benevento, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Martinez, Lukaku.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Viola, Caprari; Lapadula.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<