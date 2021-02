TS – Dzeko-Sanchez, non si esclude tentativo in extremis. Ma l’Inter continua a smentire

Sarebbe stato uno scambio sicuramente molto intrigante per l’Inter quello tra Alexis Sanchez ed Edin Dzeko se solo fosse andato in porto. E invece, a causa della nota differenza economica di circa 4 milioni di euro tra i due rispettivi ingaggi a lordo su cui la Roma non è riuscita a trovare una soluzione, la trattativa lo scorso venerdì è difatti tramontata. Resta il rammarico per la formazione nerazzurra, soprattutto perché Antonio Conte ha sempre inseguito l’attaccante bosniaco e con lui in squadra avrebbe avuto un altro calciatore perfetto per il suo credo tattico.

Stando a quanto scritto questa mattina sulle colonne di Tuttosport, in realtà a causa dell’insistenza degli agenti di Dzeko l’operazione non può ancora dirsi definitivamente sfumata. L’Inter continua a smentire che ci possano essere altri movimenti sia in entrata che in uscita sul mercato, ma fonti vicine al quotidiano torinese giurano che un altro tentativo verrà imbastito nella giornata odierna. Anche sul fronte Roma va detto che risulta difficile che il club, pur di favorire una volontà di Paulo Fonseca, voglia decidere di contribuire allo stipendio di Dzeko, accollandosi di pagare interamente anche quello di Sanchez.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<