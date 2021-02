Inter-Juventus, le probabili formazioni: Brozovic torna in regia, Darmian e Sanchez scelte obbligate

Si giocherà a San Siro il primo round delle semifinali di Coppa Italia tra Inter e Juventus, nel match in programma domani sera alle 20.45. Nerazzurri che, come risaputo, dovranno fare a meno di due calciatori fondamentali come Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, entrambi fuori a causa squalifica dopo i gialli rimediati nel derby dei quarti contro il Milan, ma che rientreranno per la sfida di ritorno all’Allianz Stadium.

Per questo motivo, rispetto ai titolarissimi delle ultime settimane, Antonio Conte dovrà fare qualche modifica sulla formazione che manderà in campo domani sera con l’inserimento di Darmian e Sanchez dal primo minuto. Panchina per Christian Eriksen dopo l’ottima prova di Benevento, mentre Marcelo Brozovic si riprenderà in mano le chiavi del centrocampo. Ancora tanti ballottaggi invece per la Juve di Andrea Pirlo, specialmente in difesa tra Bonucci e Demiral e a centrocampo tra Arthur e Rabiot. Ecco le probabili formazioni di Inter-Juventus dalle ultime del Corriere dello Sport:

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-JUVENTUS

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro. All. Conte.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo.

