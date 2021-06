Emerson Palmieri-Inter: le ultime news di calciomercato

Emerson Palmieri, laterale del Chelsea e della Nazionale azzurra, è un giocatore nel mirino dell'Inter

Il laterale sinistro del Chelsea Emerson Palmieri, fresco della convocazione del ct Roberto Mancini per gli Europei, in conferenza stampa ha deviato le domande di mercato e di un possibile ritorno in Italia e all'Inter: "Sto per vivere il sogno di giocare l'Europeo, che è sempre stato uno dei miei più grandi obiettivi. Al futuro non voglio pensarci, testa all'Europeo e farò di tutto per vincerlo".