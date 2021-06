Raspadori-Inter: le ultime news di calciomercato

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo e della Nazionale azzurra, è un giocatore nel mirino dell'Inter

Raffaele Caruso

CALCIOMERCATO RASPADORI - In questo articolo aggiornato parleremo di tutte le trattative di calciomercato che riguardano Giacomo Raspadori, attaccante italiano.

Raspadori milita attualmente nel Sassuolo. Il suo contratto andrà in scadenza nel 2024. Attualmente lo stipendio di Raspadori ammonta a 0,1 milioni di euro.

L'Inter è interessata a Giacomo Raspadori e in questo speciale calciomercato sul calciatore del Sassuolo andremo a riportare tutte le ultimissime di mercato su Giacomo Raspadori, le trattative in corso, il valore di mercato, le cifre e le contropartite che potrebbero essere inserite nell'affare che porterebbe Giacomo Raspadori all'Inter.

ULTIME DI MERCATO SU RASPADORI

Il suo agente, Tullio Tinti, che ha coordinato le trattative per il rinnovo di Bastoni e lo sbarco di Inzaghi sulla panchina nerazzurra, ieri era presente alla Pinetina. Il Sassuolo non vuole cederlo ma ad Inzaghi piace tanto e non è da escludere un tentativo dell'Inter in vista dell'estate.

------

Il baby attaccante del Sassuolo, convocato da Mancini per gli Europei 2020, è finito nel mirino di Lipsia, Eintracht Francoforte e Olympique Marsiglia, mentre in Italia si profila un derby tra Inter e Milan: la dirigenza nerazzurra lo ha messo da tempo nel mirino, l'idea diventerebbe concreta magari nel caso di addio di Lautaro, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

------

In caso di partenza di Lautaro Martinez, l'Inter potrebbe scegliere un giovane di prospettiva da far crescere, come Raspadori, astro nascente del Sassuolo.