SM – Palmieri, il Napoli di Spalletti in vantaggio sull’Inter: la situazione

Ogni discorso col giocatore sarà comunque rinviato a dopo gli Europei

Luciano Spalletti torna in pista, e la notizia è che - nel farlo - prova subito a mettere i bastoni tra le ruote per un obiettivo di mercato dell'Inter: il nome in questione è quello di Emerson Palmieri, la notizia - fornita da Sport Mediaset - è che il Napoli sarebbe in vantaggio rispetto ai nerazzurri nella corsa all'esterno militante nel Chelsea, e attualmente impegnato con la Nazionale italiana agli Europei itineranti di Euro 2020.