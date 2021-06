La rinascita di Eriksen: l’8 luglio a Milano? Esami, assicurazione e rientro: il programma dell’Inter

Il club nerazzurro non ha perso le speranze

Dopo la lunga lettera pubblicata ieri sui propri canali social, l'Inter ora è pronta a seguire a distanza l'evoluzione del recupero di Christian Eriksen. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro starebbe pensando di far accogliere il danese a Milano l’8 luglio, giorno in cui ad Appiano si radunerà la nuova Inter di Simone Inzaghi. Una scelta simbolica, un segnale di vicinanza da parte del club, che lo sente ancora parte integrante del gruppo. Il mondo interista lo aspetta e vuole mostrarlo non solo con la lettera.

Pare ormai acclarato che si sia trattato di una miocardite, per capire se quest'infiammazione è correggibile serviranno però ulteriori esami. Se il defibrillatore diventerebbe permanente, in Italia il danese non potrebbe più scendere in campo. In caso contrario Eriksen potrebbe giocare anche in Italia, non solo all'estero, sempre se lui stesso deciderà di farlo.