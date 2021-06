Da Marotta ad Ausilio: dirigenza bloccata, rinnovo fino al 2024. Zhang blinda i suoi uomini

Rinnovo anche per Baccin e Samaden: l'Inter è riparte dalla società

Tutti i protagonisti, seppur con tutte le difficoltà del presente e con la consapevolezza magari di aver a che fare dalla prossima stagione con un'Inter "indebolita" sulla carta, sono convinti comunque di creare una squadra all'altezza per vincere e difendere lo scudetto appena vinto. I problemi non hanno frenato Marotta e gli altri infatti da accettare: l'obiettivo non è sicuramente facile, anche perché la concorrenza è cresciuta, ma l'Inter c'è. E ripartirà da questa società che in pochi anni ha ribaltato le gerarchie in Serie A.