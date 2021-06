Accadde oggi, 20 giugno 1935: nasce a Livorno Armando Picchi, il Capitano della “Grande Inter”

Il 20 giugno del 1935 nasce a Livorno Armando Picchi: il Capitano della Grande Inter allenata da Helenio Herrera che si impone in Italia, in Europa e nel mondo.

Nella centenaria storia dell'Inter un posto speciale lo merita Armando Picchi: il Capitano della "Grande Inter" allenata da Helenio Herrera. Picchi nasce a Livorno il 20 giugno del 1935 e arriva all'Inter quando la squadra nerazzurra è ancora lontana dall'essere quella corazzata inespugnabile che si imporrà negli anni successivi: i primi due anni vissuti con la maglia della Beneamata sono di "apprendistato", ma Picchi inizia subito a far intravedere quelle qualità tecniche e di enorme carisma che lo trasformeranno nel futuro Capitano. Herrera riconosce in Picchi una sorta di "allenatore in campo" che riesce a guidare i compagni, dà loro indicazioni e li incita: per questo motivo, dunque, il Mago decide di trasformarlo da terzino a libero, ossia nell'ultimo baluardo davanti alla difesa.