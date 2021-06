Lukaku la freccia del Belgio: contro la Danimarca ha corso a oltre 30 km orari

L'attaccante nerazzurro determinante anche per le sorti della sua Nazionale

Nella fattispecie, la statistica in questione riguarda la velocità di punta fatta registrare dall'attaccante belga nel corso della gara di ieri: Lukaku, contro la Danimarca, ha corso sino a raggiungere la velocità massima di 31,3 chilometri orari. Un'ulteriore dimostrazione, insomma, di come l'attaccante che da due anni determina - in positivo - le sorti dell'Inter sia oggi decisivo anche per la propria Nazionale.