VIDEO – Inter News – Zhang-Sala, Hakimi e le news di calciomercato

Come ogni sera, appuntamento in diretta con Passione Inter alle 19.30

Questa sera, come tutte le sere, alle 19.30 ci sarà il consueto appuntamento sui canali di Passione Inter per fare il punto su tutte le notizie del giorno: dalle parole di Beppe Sala sulla questione stadio e su Zhang fino alle ultime novità di calciomercato con Hakimi corteggiato da PSG e Chelsea. Seguici su tutte le piattaforme social per le notizie più importanti di oggi!