Emerson Palmieri sul futuro: “Mancini mi ha consigliato di andare via”

Tra due giorni l' Italia farà il proprio debutto ai campionati europei contro la Turchia ma siamo in periodo di calciomercato e le voci continuano di giorno in giorno. Uno dei protagonisti è sicuramente il laterale sinistro del Chelsea Emerson Palmieri , individuato dall' Inter come profilo perfetto per rinforzare la corsia mancina.

Intervistato ai microfoni del Telegraph, il giocatore italo-brasiliano ha parlato del suo futuro ed in particolare del rapporto con il ct della Nazionale Roberto Mancini: "Tiene molto a me e lo ha dimostrato con il suo atteggiamento, vuole che la mia carriera prosegua nel migliore dei modi e quindi pensa che sarebbe meglio che andassi in un altro club con ambizioni importanti e che mi dia la possibilità di giocare di più. In questo momento però non penso al mercato, sono concentrato solo sul campo".