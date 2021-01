Mercato – Nuova pretendente per Eriksen? Il Leicester mostra interesse

Christian Eriksen e l’Inter, una storia destinata a finire, a patto che arrivi l’offerta giusta. I nerazzurri non vogliono svendere il danese, ma ad oggi non sono arrivate proposte interessanti soprattutto per l’alto ingaggio dell’ex Tottenham.

Nelle ultime ore però, come riporta Gianluigi Longari, il Leicester si è fatto avanti mostrando un piccolo interesse per Eriksen, individuato come l’arma per dare la caccia al secondo titolo in Premier League. Il nodo ingaggio è uno scoglio difficile da superare, ma nelle prossime ore i contatti potrebbero intensificarsi.

Anche il Telegraph riporta l’indiscrezione di mercato confermando il rifiuto del club inglese a pagare uno stipendio da 300 mila sterline a settimana.

