Social – Zenga e l’amore per l’Inter: “Che onore difendere la tua squadra del cuore”

Walter Zenga è stato probabilmente il portiere più forte della storia dell’Inter. L’uomo ragno è stato più volte insignito del premio come miglior estremo difensore del mondo e ha più volte ribadito il proprio eterno amore per i colori nerazzurri. Zenga infatti non è stato solo un giocatore, ma anche il primo tifoso dell’Inter.

Sul proprio profilo ufficiale Instagram Zenga ha ribadito con un video di alcune sue parate, la maggioranza riguardanti i Derby con il Milan a pochi giorni dallo scontro in Coppa Italia, la propria incrollabile fede nerazzurra: “Voglia, convinzione di fermare chiunque.. e l’onore di vestire e difendere i colori della squadra del tuo cuore !”