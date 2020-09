ESPN – Si complica l’affare Godin per il Cagliari: il Rennes torna alla carica?

Dopo alcuni giorni in cui la trattativa sembrava ormai prossima alla realizzazione, torna in discussione il passaggio di Diego Godin al Cagliari. Stando a quanto riporta ESPN attraverso un suo collaboratore spagnolo, infatti, la strada per la Sardegna sembra essere sempre più in salita. E proprio per questo motivo, ora, si starebbe inserendo nuovamente il Rennes, che giocherà la prossima edizione di Champions League. Torna in discussione, quindi, il futuro di Godin: ora è corsa a due tra Cagliari e Rennes.

