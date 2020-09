Il ds del Barcellona conferma l’addio di Vidal: “Grandi passi avanti nella trattativa, lo ringrazio per questi due anni”

Arturo Vidal è sempre più vicino all’Inter. A confermarlo, ora, non sono solo stampa ed addetti ai lavori, ma anche lo stesso direttore sportivo del Barcellona Ramon Planes. Quest’ultimo, come riporta anche il quotidiano spagnolo Sport, ha infatti dichiarato che per l’addio del cileno sono stati fatti importanti passi avanti, cogliendo l’occasione per ringraziarlo dei due anni trascorsi in Spagna. La trattativa di mercato per l’addio è in fase avanzata, ma non ancora conclusa: mancano gli ultimi dettagli.

“Confermo che si stanno facendo progressi nella trattativa per l’addio di Arturo Vidal. Colgo l’occasione per ringraziarlo per questi due anni, è stato molto importante per noi. È in trattativa per un’uscita, ma non è ancora stata finalizzata del tutto”, sono state le sue parole. Stando alle ultime novità in questo senso, il cileno potrebbe sbarcare in Italia già nel tardo pomeriggio odierno per sottoporsi alle visite mediche di rito e firmare poi il contratto con l’Inter.

