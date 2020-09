Chi ha incassato di più dal calciomercato finora? Inter nella top 10!

La redazione di Sky Sport ha stilato la classifica delle squadre che, fino ad ora, hanno incassato di più dal calciomercato in uscita. Nella top 20 sono presenti ben 7 club italiani, tra i quali, al settimo posto, proprio l’Inter. I nerazzurri, infatti, balzano in alto soprattutto in virtù dei 50 milioni di euro incassati da Mauro Icardi, ceduto al PSG. Tra gli altri, poi, ecco i 19,5 di Pinamonti, gli 8 di Karamoh, i 2 di Palazzi e ulteriori 2 totali tra Lazaro, D’Amico e Rover. Il totale arriva a quota 81,2 milioni incassati. Tra le altre italiane, poi, ci sono il Napoli (1°), la Juventus (4°), il Sassuolo (13°), l’Atalanta (16°), la Roma (17°) e il Milan (19°).

Ecco qui di seguito la classifica completa.

1 – Napoli, 119 milioni incassati.

2 – Lille, 99 milioni.

3 – Bayer Leverkusen, 95.5 milioni.

4 – Juventus, 95 milioni.

5 – Barcellona, 94.5 milioni.

6 – Bournemouth, 88 milioni.

7 – Inter, 81.2 milioni.

8 – Ajax, 80 milioni.

9 – Chelsea, 74 milioni.

10 – Real Madrid, 66.5 milioni.

11 – Valencia, 59.5 milioni.

12 – Lipsia, 54.5 milioni.

13 – Sassuolo, 53 milioni.

14 – Leicester, 50.2 milioni.

15 – Manchester City, 45 milioni.

16 – Atalanta, 43.5 milioni.

17 – Roma, 42 milioni.

18 – Porto, 40.3 milioni.

19 – Milan, 38 milioni.

20 – Friburgo, 37.8 milioni.

