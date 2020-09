GdS – Da Barella e Nainggolan a Vidal: una “mediana impressionante” senza regia. Eriksen e Sensi…

In questa finestra di calciomercato l’Inter ha rivoluzionato in parte la mediana. Il sogno resta Kanté, c’è da capre quale sarà il futuro di Brozovic ma Conte al momento potrà contare su un Nainggolan e un Vidal in più.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport il tecnico nerazzurro avrà a disposizione una “mediana impressionante” che può mettere sempre in inferiorità i rivali. Con una sola riserva: chi distribuisce idee?

Eriksen e Sensi sono gli uomini di qualità. Il danese al momento non ha dimostrato di avere il carattere da Conte, l’azzurro non dà totali garanzie fisiche, ma quello visto a inizio stagione scorsa è un top.

