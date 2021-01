Esposito pronto a dire addio alla Spal, anche Marino conferma

Sebastiano Esposito, baby prodigio prodotto dal vivaio dell’Inter, farà quasi certamente ritorno in nerazzurro. L’attaccante, girato in prestito alla Spal in estate con la speranza potesse farsi le ossa in Serie B, ha visto molto raramente il campo, senza riuscire a ritagliarsi uno spazio importante. Perciò il giocatore e la dirigenza del club meneghino hanno deciso di interrompere anticipatamente il prestito.

A confermare la sua ormai imminente partenza è stato lo stesso Pasquale Marino, tecnico dei ferraresi, in conferenza stampa. Marino infatti ha dichiarato: “Il nostro modulo ha penalizzato Esposito in questa stagione. Mi dispiace non sia riuscito ad esprimere appieno le proprie qualità a causa di questo. Credo che ormai abbia deciso di andarsene e di trovare squadre dove potrà trovare più spazio. Sapevo da tempo del suo probabile addio. Contro il Sassuolo domani non giocherà, penso sia corretto puntare sui giocatori che so saranno con me fino a fine stagione”.

