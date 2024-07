Gli esuberi fanno il mercato dell’Inter: “Budget da 15 milioni”

Fase di stallo per il mercato dell’Inter, con ancora una o due operazioni in entrata da mettere a segno, ma senza particolare fretta. La dirigenza nerazzurra, in questa fase, sembra essere più concentrata sulla cessione di alcuni elementi in esubero nella rosa; e che potrebbero tornare utili anche per aumentare il budget a disposizione.

Secondo Tuttosport, in particolare, gli addii potrebbero garantire un tesoretto da 15 milioni di euro. Questi soldi potrebbero arrivare, nello specifico, dalle cessioni di Agoumé, Satriano e Carboni, rispettivamente al Siviglia, al Brest e al Marsiglia.

Non solo, a rimpolpare il budget nerazzurro potrebbero pensarci anche pedine come Stankovic e Radu, oltre a Correa, dal quale l’Inter spera comunque di incassare qualcosa. Con questo tesoretto, allora, l’Inter potrebbe tentare un investimento importante per un giovane difensore centrale mancino.