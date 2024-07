Dove vedere Pisa-Inter, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Pisa-Inter in diretta tv e streaming

Prosegue a ritmo spedito il precampionato dell’Inter, con la formazione di Simone Inzaghi pronta ad affrontare la quarta amichevole, contro il Pisa. Per il tecnico piacentino sarà un piccolo derby, dal momento che sulla panchina dei toscani siede il fratello Filippo. All’Arena Garibaldi, il calcio d’inizio è previsto per venerdì 2 agosto alle 19:30.

Informazioni utili per seguire Pisa-Inter

Pisa-Inter sarà visibile su Dazn, come già successo contro il Las Palmas e come accadrà anche per le altre due amichevoli del precampionato nerazzurro: contro l’Al Ittihad mercoledì 7 agosto e contro il Chelsea domenica 11 agosto.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Pisa-Inter in diretta insieme a voi!