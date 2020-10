Ex Inter – Moses pronto a lasciare il Chelsea, su di lui lo Spartak Mosca: i dettagli e la formula

Sarà in Russia il futuro dell’ex calciatore dell’Inter Victor Moses, che solo pochi giorni fa, nelle ultime ore della sessione di mercato, la società nerazzurra aveva provato a riprendere in un’operazione last minute. Il calciatore nigeriano, infatti, è tornato al Chelsea dopo i sei mesi passati in prestito nel club di Viale della Liberazione, ma al momento non rientra nei piani di Lampard, ragion per cui sta cercando squadre a lui interessate in quei campionati dove la finestra per i trasferimenti è ancora aperta.

Stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, il calciatore avrebbe trovato un accordo con lo Spartak Mosca per un trasferimento con la formula del prestito. L’operazione sarebbe stata messa in piedi dopo il mancato tentativo dell’Inter avvenuto solo pochi giorni fa.