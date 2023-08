Fabbian, niente Udinese: un club di Serie A vicino al prestito

Giovanni Fabbian si è ritrovato in mezzo alla telenovela legata a Samardzic. Il centrocampista classe 2003 sarebbe infatti dovuto passare all’Udinese, con l’Inter che avrebbe mantenuto l’ipotesi riscatto tra due anni. Saltata la trattativa per il serbo, dovrebbe essere saltato anche il suo passaggio a Udine.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’intenzione dell’Inter rimane quella di cederlo in prestito secco. Nelle ultime ore si è fatto avanti il Frosinone, vicino alla chiusura dell’affare. Piazza in cui il minutaggio non dovrebbe essere un problema per Fabbian. I nerazzurri infatti cercano un’esperienza in cui possa farsi le ossa.

L’opinione di Passione Inter

Il dispiacere per il mancato arrivo di Samardzic c’è, inutile nasconderlo. Se si vogliono cercare lati positivi in questa faccenda, il futuro di Giovanni Fabbian ora sembra un po’ più nerazzurro. Il giocatore verrà ceduto in prestito secco e quindi il prossimo giugno tornerà alla base, magari per rimanerci. L’ipotesi Frosinone non è male, una neo promossa può garantirgli un minutaggio importante, che è ciò che interessa all’Inter.