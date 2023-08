Roberto Gagliardini è tornato a parlare di Inter. Il nuovo centrocampista del Monza ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha ripercorso il suo passato e raccontato il nuovo inizio.

Non è mancata qualche frecciatina al club nerazzurro: “Ho scelto il Monza perché a 29 anni non potevo sbagliare, dopo due anni in cui ho giocato poco. Ho reso meno ma sono cresciuto con il carattere. Affrontare questi momenti fa la differenza. Esordire contro l’Inter, arrivare al Meazza con un altro pullman, entrare in un altro spogliatoio…piccole cose che sentirò ma in campo penserò solo al Monza”.

Gagliardini ha poi continuato, parlando degli anni a Milano: “All’Inter devo tanto, mi ha permesso di vincere e di crescere. Viste le ultime due stagioni non mi aspettavo di continuare. Avevo maturato la voglia di provare qualcosa di nuovo, ma non ho rimpianti.”