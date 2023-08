Mercato – Tesoretto risparmiato, obiettivo difensore: i nomi

Nella giornata di ieri è arrivata la conferma che la trattativa per Lazar Samardzic è saltata. L’Inter ha deciso di uscire dalla trattativa dopo lo spettacolo creato dal padre-procuratore del giocatore dell’Udinese. Sono diversi i tifosi che si chiedono, dove verranno investiti i soldi risparmiati per il centrocampista e per l’attaccante. D’altronde Marko Arnautovic è stato pagato appena 10 milioni di euro.

La società, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ha le idee chiare. Alla rosa di Simone Inzaghi manca una difensore e quello sarà l’obiettivo. Il budget, si legge, sarebbe di circa 15 milioni di euro, con i nerazzurri di fronte a una scelta: un profilo esperto oppure un prospetto da far crescere. Secondo la rosea la via di mezzo sarebbe Trevoh Chalobah, 24enne del Chelsea. Gianluca Di Marzio ha invece parlato di Giorgio Scalvini. Il difensore dell’Atalanta è il preferito, ma costa parecchio: dai 50 milioni in su.