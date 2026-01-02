Frattesi, il Fenerbahçe fa sul serio: pronta l’offerta per l’Inter

Il Fenerbahçe ha mosso i primi passi concreti per Frattesi. Il club turco, alla ricerca di rinforzi a centrocampo, ha ufficializzato il proprio interesse per il centrocampista dell’Inter, che fatica a trovare continuità in questa stagione.

Il giocatore ha collezionato appena 198 minuti in otto partite di campionato. Numeri che raccontano di uno spazio limitato e di un minutaggio decisamente ridotto rispetto alle aspettative e lo stesso Frattesi sembra favorevole al trasferimento, nonostante il Presidente Marotta abbia negato che ci sia stata un’esplicita richiesta.

La formula proposta dal club turco prevede un prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che permetterebbe al Fenerbahçe di valutare il giocatore prima di un eventuale acquisto definitivo.

Tutto fa pensare che la ragione principale della sua apertura al trasferimento riguarda la Nazionale. Frattesi vuole arrivare al Mondiale con più minuti nelle gambe e una condizione migliore, obiettivo difficile da raggiungere rimanendo ai margini nella rosa nerazzurra. L’opportunità di giocare con continuità rappresenterebbe per lui la possibilità di mettersi in mostra e conquistare un posto da protagonista con la maglia azzurra.