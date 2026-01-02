Inter-Al Hilal, oltre Cancelo spunta un altro nome: l’indiscrezione di Moretto e Romano

I rapporti tra Inter e Al Hilal potrebbero favorire una seconda operazione di mercato oltre alla trattativa per Cancelo. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il club saudita ha messo nel mirino Francesco Acerbi per rinforzare il reparto difensivo.

La pista che porta al difensore nerazzurro non è nuova. “Ne abbiamo parlato a novembre 2025 e ne riparliamo anche oggi”, ha spiegato Moretto. Il centrale italiano continua a suscitare l’interesse della formazione araba, che sta cercando rinforzi in quella zona del campo. “L’Al Hilal sta cercando un difensore e piace Acerbi, continua a piacere Acerbi, è sempre piaciuto. Vediamo gli sviluppi”, ha aggiunto l’esperto di mercato.

I contatti tra le due società sono buoni, facilitati dalla trattativa in corso per il laterale portoghese. Romano ha confermato che il dialogo tra i club procede su più fronti: “I rapporti tra l’Inter e l’Al-Hilal sono buoni e teniamo anche il nome di Francesco Acerbi”.