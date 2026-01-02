TS – Dumfries lavora al recupero: quando potrebbe tornare in campo
L’olandese prosegue la fisioterapia in patria e punta a essere disponibile per la fase decisiva della stagione, mentre il suo futuro resta sotto i riflettori in ottica Premier League.
Denzel Dumfries sta proseguendo il suo programma di fisioterapia in Olanda, con l’obiettivo di tornare disponibile all’inizio di marzo. L’esterno olandese dovrebbe fare ritorno a Milano intorno alla metà di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il calendario di recupero è stato concordato con lo staff medico nerazzurro.
Sia il giocatore che la società puntano a riaverlo in campo per la fase decisiva della stagione, quella che potrebbe risultare determinante per gli obiettivi di Chivu. Nel frattempo, già dalla sfida contro il Parma, dovrebbe tornare a disposizione Darmian, offrendo così un’alternativa sulla fascia destra.
Il futuro di Dumfries resta però un tema caldo anche in ottica estiva. L’ennesimo cambio di agenzia del laterale fa presagire una possibile separazione al termine della stagione, con la Premier League che rappresenta una destinazione gradita. La clausola rescissoria da 25 milioni di euro, da versare in un’unica soluzione, potrebbe trasformarsi in un’opportunità appetibile per i club inglesi di alto livello e non solo.