Flop Arnautovic, l’Inter accelera: “Addio e nuovo attaccante subito”

Tra la miriade di insufficienze assegnate ieri sera ai calciatori dell’Inter per la bruttissima prestazione giocata contro la Fiorentina, spicca anche quella di Marko Arnautovic. Sono infatti bastati pochi minuti al centravanti austriaco per mettersi al pari dei compagni e sbagliare praticamente ogni pallone. Un paio di colpi di testa fuori misura, una serie di sponde imprecise e soprattutto un gol divorato sull’assistenza perfetta di Lautaro Martinez.

Un impatto negativo che genera profonde riflessioni sul mercato dell’Inter, del passato ma soprattutto del futuro. E’ vero che l’ex Bologna andrà in scadenza di contratto a fine stagione, ma l’intervento in attacco del club nerazzurro potrebbe essere anticipato ad inizio giugno così da regalare a Simone Inzaghi una nuova batteria di attaccanti. Né Arnautovic né Taremi si sono dimostrati in questa stagione all’altezza della ThuLa, per cui – in vista del Mondiale per Club che avrà luogo in estate – potrebbero arrivare subito nuovi innesti nella finestra extra dal 1° al 10 giugno.

Questo il commento de La Gazzetta dello Sport questa mattina: “Arna scalpita, chiede spazio, fa di tutto per restare all’Inter, eppure ha trovato il modo di rendere insufficiente anche la sua gara. Colpa di quel gol strozzato a pochi passi dalla porta dopo l’assistenza di Lautaro. A fine stagione le strade si separeranno e non si può dire, come spesso in questi casi, con reciproca soddisfazione. Piuttosto, seratacce così nere non fanno che accelerare la ricerca di nuovi attaccanti per l’Inter che sarà. C’è pure il Mondiale per club a cui pensare e quella finestrella di inizio giugno eventualmente da sfruttare”.