Frattesi è convinto della Roma: la CIFRA chiesta dall’Inter per l’addio

Trova conferme anche stamattina l’indiscrezione sui malumori di Davide Frattesi che sembrerebbe pronto a salutare l’Inter in estate per iniziare una nuova esperienza e giocare con più continuità. A rilanciare questa notizia oggi è il Corriere dello Sport.

Il quotidiano sportivo oggi racconta della voglia di Roma del centrocampista ex Sassuolo che vorrebbe tornare nella sua città natale per rilanciare la sua carriera visto che nell’Inter lo spazio per lui è molto ridotto.

L’Inter ha appreso di questa notizia ma non può svendere Frattesi visto l’investimento economico fatto per portarlo a Milano nell’estate del 2023 e anche le ottime prestazione che riesce comunque a collezionare tra club e Nazionale.

La richiesta dei nerazzurri per la cessione del suo numero 16 è non meno di 35 milioni di euro, un limite minimo sotto al quale Beppe Marotta non vuole proprio sedersi a trattare per la partenza del centrocampista ex Sassuolo: si studia la formula con la Roma che deve capire come tentare l’affondo.