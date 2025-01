Inter, un altro RECORD da urlo: successo solo 4 volte nella storia

Nella partita di ieri vinta contro l’Atalanta 2-0, l’Inter è riuscita a staccare il pass per la finale grazie alla doppietta di Denzel Dumfries. Per una questione di centimetri è stato annullato, causa fuorigioco, un gol di Ederson che avrebbe potuto riaprire il match proprio nel finale e mettere più in salita la qualificazione.

La mancata rete atalantina ha però consentito all’Inter di stabilire un nuovo record per la gestione di Simone Inzaghi, pareggiando una serie positiva che si è vista soltanto altre tre volte nella centenaria storia del club nerazzurro.

Come riportato dalle statistiche di OPTA, l’Inter ha vinto la quinta partita di fila (considerando tutte le competizioni) senza subire nemmeno un gol. Per ritrovare una striscia di successi a reti inviolate come questa bisogna tornare indietro al 2007 quando tra novembre e dicembre i nerazzurri raccolsero ben sei successi consecutivi senza incassare nulla dagli avversari.