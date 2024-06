Dopo l’allarme lanciato dal suo agente in seguito all’incontro di ieri con il ds Piero Ausilio, Davide Frattesi rischia di diventare un caso dentro lo spogliatoio nerazzurro. Il centrocampista dell’Inter, impegnato adesso con la Nazionale Italiana, comprensibilmente reclama più spazio in vista della prossima stagione rispetto al minutaggio della scorsa annata.

Il club nerazzurro dovrà dunque evitare che questo primo avviso del procuratore Beppe Riso possa trasformarsi da qui ai prossimi mesi in malumore. In tal caso, infatti, il rischio sarebbe quello di arrivare dinnanzi ad una situazione scomoda, che potrebbe addirittura portare a considerare l’addio di Frattesi in caso di proposte importanti.

Uno scenario, questo, di cui Riccardo Trevisani ha parlato su Cronache di Spogliatoio: “Secondo me piace anche in Italia Frattesi, manco poco. Piace alla Juve, piace alla Roma, piace un sacco Frattesi. Se fossi l’Inter non lo perderei anche per l’esborso che ha fatto un anno fa. Ma se tu mi dici che pensi che debba giocare di più, io penso che debba giocare di più. Ma dico: a chi lo leva il posto? Io non sono così convinto che Zielinski abbia tanto da dare, lo penso già dall’anno scorso al Napoli e lo sto pensando vedendolo all’Europeo e adesso all’Inter, fermo restando che Inzaghi può rigenerare chiunque perché lo ha fatto anche con Mkhitaryan che non era minimamente quello degli ultimi due anni prima di incontrare Simone Inzaghi. Però se poi Zielinski va a giocare 2mila minuti e quelli di Frattesi diminuiscono, fossi in lui chiederei di andare a giocare”.