FRENATA David-Inter. Dalla Germania: “Niente trasferimento”

Il mercato di gennaio è alle porte e la dirigenza dell‘Inter è a lavoro già da tempo per programmare le prossime operazioni in entrata. Uno dei grandi obiettivi è sicuramente Jonathan David del Lille, in scadenza di contratto a giugno 2025.

Come riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, l’Inter è sicuramente tra i club interessati all’attaccante canadese, così come il Bayern Monaco e altri club della Premier League. Tuttavia, il giornalista tedesco ha voluto frenare gli entusiasmi su un suo possibile trasferimento in nerazzurro.

In particolare, Plettenberg ha smentito le voci che darebbero David vicino al passaggio all’Inter già in questa sessione invernale. Infatti, non ci sarebbe alcuna decisione definitiva al momento e, soprattutto, un trasferimento a gennaio sarebbe da escludere.