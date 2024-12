Inzaghi ha bisogno di un filotto: scelti i BIG su cui puntare

L’Inter apre la 15^ giornata di Serie A giocando in un anticipo del venerdì pomeriggio contro un’avversaria non semplice come il Parma che in questo campionato ha già fermato Milan, Fiorentina, Lazio e Juventus.

Come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la gara contro il Parma sarà la prima di una lunga serie di sfide molto importanti per l’Inter che nel giro di un mese è chiamata a dimostrare il suo livello su ben quattro competizioni: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

La rosa nerazzurra permette al tecnico di poter gestire le energie e sfruttare sempre al massimo tutti i suoi giocatori ma, secondo la rosea, l’ex allenatore della Lazio ha scelto i big su cui puntare forte in questo mese di grande importante per la sua squadra.

Si tratta dei grandi punti fermi che hanno contribuito con forza ai recenti successi dell’Inter: Lautaro e Thuram in avanti, a centrocampo il tridente della Serie A con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan (Zielinski ancora in panchina) mentre in difesa senza Acerbi e Pavard ci saranno Bastoni, De Vrij e Bisseck.

Martedì i nerazzurri torneranno poi in Champions League per far visita al Bayer Leverkusen in una partita che può diventare determinante per staccare il pass per gli ottavi mentre il 19 dicembre (Coppa Italia contro l’Udinese a San Siro) e il 2 gennaio (Supercoppa Italiana in Arabia contro l’Atalanta) ci saranno poi gli esordi nelle altre due competizioni nazionali.