Il Mondiale per Club fa RICCA l’Inter: ecco quanto incassa la società

L’annuncio dell’istituzione di un Mondiale per Club da giocare per un mese durante l’estate era una notizia accolta con poco entusiasmo in Europa dai tifosi dei grandi club impegnati tutto l’inverno. Nonostante per le società possa essere scomodo a livello di calendario, questo torneo è una grande occasione per incassare cifre importanti.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la FIFA sta cercando di raccogliere un budget enorme tra sponsorizzazioni, diritti TV, biglietti e altri accordi commerciali per questo evento di giugno e luglio 2025. L’obiettivo del presidente Gianni Infantino era quello di mettere su circa 2 miliardi di dollari ma adesso pare irraggiungibile sebbene non si andrà troppo lontani, secondo le stime che circolano ora.

I 32 club partecipanti si divideranno in tutto 800 milioni di dollari: saranno dati a ciascuna società solo per la presenza circa 20 milioni, una cifra che fa comodo alle casse nerazzurre che nel nuovo bilancio potranno quindi segnare questa voce “più” nei conti.

Andare avanti nel Mondiale per Club farà però alzare ancora di più questo incasso perché già solo raggiungendo gli ottavi (obiettivo pienamente alla portata di Lautaro e compagni) la cifra si alza a 25/30 milioni e poi più strada si farà e meglio andrà anche dal punto di vista economico per la gioia delle casse del club.