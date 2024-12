Inter, trend molto NEGATIVO col Parma: Inzaghi trema

Dopo il rinvio della scorsa partita di campionato contro la Fiorentina per il malore di Bove, l’Inter torna in campo oggi per cercare di riavvicinarsi al Napoli che lo scorso fine settimana ha riallungato in classifica approfittando dell’asterisco dei nerazzurri che avranno una gara in meno per ancora qualche mese.

Simone Inzaghi e i suoi ragazzi oggi ospitano il Parma, un avversario che non sarà semplice battere visto che ha già fermato Fiorentina, Milan, Juventus e Lazio. Ci sono inoltre dei precedenti che spaventano i nerazzurri e che non possono lasciare ottimismo in vista della gara odierna.

La vittoria a San Siro contro il Parma manca infatti dal 2013, sono passati ben undici anni abbondanti. C’è da dire che, in questo frangente, diverse stagioni la società ducale le ha passate in Serie B o ancora più sotto dopo il fallimento quindi si tratta di una sfida che non si è giocata tutti gli anni.

Tuttavia, nelle ultime cinque partite giocate al Meazza contro l’Inter, il Parma è stato è in grado di ottenere una vittoria e quattro pareggi. Un trend assolutamente negativo che spaventa i tifosi nerazzurri desiderosi dopo più di undici anni di tornare ad esultare per i tre punti a San Siro contro la squadra gialloblù.