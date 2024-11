Le probabili formazioni di Inter-Parma: le mosse di Inzaghi

A quasi un mese dall’ultima volta, l’Inter torna a giocare in casa in Serie A in data 6 dicembre e lo fa nell’anticipo del 15° turno di campionato ospitando a San Siro il neopromosso Parma. La squadra di Fabio Pecchia è un’avversaria insidiosa che esprime un bel calcio grazie ai suoi tanti uomini di talento.

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi spera per quella data di recuperare tra gli infortunati almeno Francesco Acerbi per riacquisire un po’ di esperienza e qualità nel reparto arretrato. Resta in dubbio la presenza di Carlos Augusto e invece è certo di non esserci ancora Benjamin Pavard.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Parma: