FRENATA Inter per David: un altro club spende 70 milioni di euro

Jonathan David è da tempo uno dei principali obiettivi di mercato dell’Inter. L’attaccante del Lille non dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe essere una grande occasione a zero per la prossima estate. I nerazzurri hanno già avuto alcuni contatti con l’entourage del giocatore, ma la trattativa sembra essere più complicata del previsto.

Come riportato da calciomercato.it, non filtrerebbe grande ottimismo in casa interista, dal momento che l’operazione sarebbe tutta in salita. L’Inter non avrebbe grandi margini di manovra per convincere il giocatore e un altro grande club europeo si sarebbe mosso in anticipo.

A David sarebbe garantito il posto da titolare, cosa che non sarebbe certa in maglia nerazzurra, per una spesa totale di quasi 70 milioni di euro, tra contratto quinquennale, bonus e commissioni. Cifre altissime, che l’Inter difficilmente può raggiungere.