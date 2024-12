Infortunio Barella, quante partite può saltare con l’Inter

Potrebbe essere più serio del previsto l’infortunio rimediato da Nicolò Barella nel match contro la Lazio. Il centrocampista dell’Inter, uscito nel corso della ripresa per una lieve contrattura all’adduttore della coscia destra, quest’oggi ha lavorato a parte rispetto ai compagni.

Barella non verrà dunque convocato per il match di domani sera contro l’Udinese, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In attesa degli esami strumentali in programma per la giornata di domani, il centrocampista potrebbe perdersi anche il prossimo incontro di campionato contro il Como di lunedì 23 dicembre.

Come riportato inoltre da Calciomercato.com, saranno da valutare le condizioni del ragazzo anche in vista del match da ex contro il Cagliari di sabato 28 dicembre. Al suo posto si scalda Davide Frattesi, pronto a sfruttare ogni occasione per mettere nelle gambe minuti preziosi.