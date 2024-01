Adriano Galliani non ha alcun dubbio sui movimenti in entrata e in uscita del Monza da qui al termine del calciomercato di gennaio. In particolar modo, l’amministratore delegato dei brianzoli si è espresso in modo perentorio sul futuro di Valentin Carboni, attualmente in prestito dall’Inter.

Queste le sue parole ai cronisti presenti:

“Valentin Carboni rimane? Assolutamente sì. Non sono tanti i trequartisti in rosa. Gomez non c’è e Vignato ha problemi di pubalgia. Per fortuna l’allenatore ne fa giocare due e poi li alterna durante le partite”.