SVOLTA Zielinski, CDS: “Il Napoli può metterlo fuori lista subito”

L’avventura al Napoli di Piotr Zielinski sembra ormai essere entrata nel suo arco conclusivo. Il rinnovo del contratto in scadenza a giugno è molto improbabile e l’Inter rimane alla porta per ingaggiarlo a parametro zero. Nel mentre, a risentirne è la sua importanza all’interno della rosa di Mazzarri.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il polacco avrebbe avuto un confronto proprio con il tecnico, che vorrebbe puntare su di lui contro la Lazio, ma che ha bisogno di garanzie sul piano mentale e motivazionale. Il futuro di Zielinski, infatti, sembra ormai segnato, tanto che lo stesso Napoli potrebbe pensare di rinunciare a lui nei prossimi mesi di campionato.

Al termine del mercato, infatti, i partenopei dovranno effettuare delle modifiche alla lista dei giocatori arruolabili in Serie A, in modo da poter avere a disposizione i nuoi acquisti. In questo senso, oltre a Ostigard, vicino all’addio, un altro “Over 22” andrà escluso e Zielinski è l’indiziato principale insieme a Demme, visti i loro contratti in scadenza.

L’opinione di Passione Inter

Lo scarso utilizzo in Supercoppa, con la permanenza in panchina per tutta la finale contro l’Inter, è un chiaro indizio di come il Napoli stia già cercando di affrancarsi da Zielinski. Il suo arrivo in estate, allora, si fa via via più concreto, ma in queste trattative prima dell’ufficialità è meglio mantenere la cautela, per evitare sgradevoli colpi di scena.