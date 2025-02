Gazzetta svela la ‘Marottata’: “Contatti per questi due svincolati”

Nonostante le chiare direttive consegnate da Oaktree ai dirigenti, Marotta potrebbe sferrare un altro dei suoi colpi tipici. Il fondo statunitense, approdato a Milano la scorsa estate, ha da subito sottolineato l’esigenza di andare alle ricerca di profili giovani dal grande potenziale e “non più solo sui free agent che sfruttano il fatto di essere svincolati per garantirsi ingaggi più elevati”.

Eppure, secondo quanto riportato da gazzetta.it, il presidente Marotta non si sarebbe arreso all’idea di mettere a segno almeno un colpo a costo zero per la prossima estate. I profili sul taccuino sono soprattutto quelli di Jonathan David e Jonathan Tah, entrambi prossimi allo svincolo a fine stagione per i rispettivi contratti in scadenza. Tra i due, è l’attaccante canadese che ha maggiori chance di rimanere in lizza anche per un discorso anagrafico.

Come riferito dalla rosea, “nei mesi scorsi ci sono stati diversi approcci con David Tah. Le altissime richieste di stipendi, però, hanno fatto arenare sul nascere ogni bozza di trattativa, anche se non è escluso che i due nomi possano tornare nei pensieri della dirigenza nerazzurra”.