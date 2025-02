120 milioni per Lautaro, Barzaghi AVVISA l’Inter: “C’è reale pericolo”

Momento delicato in casa Inter dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina, che ha creato qualche malumore tra i tifosi e che richiederà una risposta immediata sul campo. In casa nerazzurra, però, potrebbe arrivare un nuovo elemento di preoccupazione: l’Arsenal sembra intenzionato a investire seriamente per Lautaro Martinez.

La conferma è arrivata da Marco Barzaghi, sul proprio canale YouTube. Il giornalista ha confermato la notizia, emersa in Inghilterra dalla BBC e che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi, con una potenziale offerta da 120 milioni di euro da parte dei Gunners.

Queste le sue parole:

“L’Arsenal ha bisogno di un attaccante e farà spese in Italia. Sulla sua lista c’è Lautaro Martinez. Lo dice la BBC, un mezzo di comunicazione molto importante, non un tabloid che spara titoli alla ricerca di click. la BBC verifica le sue notizie e c’è questo reale pericolo. C’è per l’Inter, come per la Fiorentina e l’Atalanta, con Kean e Retegui che sono sul loro taccuino e costano molto meno. Bisogna fare attenzione, la fonte è molto autorevole”.