L’Inter continua la ricerca dell’attaccante. Nella lista dei nomi noti per il reparto offensivo nerazzurro, potrebbe spuntare presto quello di Jonathan David, attaccante del Lille che piace a mezza Europa e anche a Piero Ausilio.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che conferma l’interesse del direttore sportivo, innamorato del giocatore da ormai 3 anni. E ora starebbe valutando l’affondo: risparmiare i soldi per Trubin e reinvestirli sull’attaccante. A meno che non escano Gosens e Correa, che aggiungerebbero ulteriori risorse economiche.

Il Lille valuta David 50 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe variare: ad agosto potrebbe scendere a 40 milioni o potrebbe lievitare, viziato dal costo esorbitante dell’acquisto di Hojlund da parte del Manchester United?

Sul giocatore, peraltro, c’è molta concorrenza: il Tottenham lo avrebbe individuato come possibile sostituto di Kane. E anche il Paris Saint-Germain è interessato al suo profilo. In passato ci aveva pensato anche il Napoli, ma la cessione di Osimhen sembra ora essere meno probabile.

Tuttavia, secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, in questo momento non ci sarebbero contatti tra l’Inter e il Lille per Jonathan David.

L’opinione di Passione Inter

David potrebbe essere un profilo in grado di far trovare un punto d’incontro nel mondo Inter: un giocatore ancora giovane (classe 2000), ma già con alcune ottime stagioni in Francia alle spalle e capace di garantire un gran numero di gol (24 gol nell’ultima Ligue ! e sempre in doppia cifra nelle ultime 3 stagioni). Certo, l’esborso economico richiesto sarebbe più dispendioso, ma il ritorno potrebbe garantire all’Inter un definitivo salto di qualità.