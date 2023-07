VIDEO – “Vai alla Juve?” Ecco la RISPOSTA di Lukaku a un tifoso dell’Inter

Romelu Lukaku continua a far discutere il mondo Inter. Come riportato da Marco Chiffi, giornalista di Sky Sport, il belga sarebbe stato intercettato da un tifoso nerazzurro in Belgio, fuori dai campi di allenamento dell’Anderlecht.

L’attaccante, come testimonia il video qui sotto, avrebbe prima garantito di non dire mai “Forza Juve” a specifica richiesta del tifoso interista, al quale poi avrebbe anche dato un paio di indizi sul suo futuro. Trasferimento ai bianconeri? Prima una smorfia, poi una frase abbastanza eloquente: “Non credo l’affare si farà”.